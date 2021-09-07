新北幼兒園群聚感染染疫升溫，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今(7)日記者會上表示，不排除是Delta變異株，農委會主委陳吉仲表示，若疫情未控制好，振興的效果將大受影響，預計明天起將針對農產品的產銷調節措施來做調整。

陳吉仲今日受邀出席「文旦販賣所，雲端便利購」啟用記者會，聯訪中問到，若本次幼兒園群聚是因為Delta變異株，農委會在農業振興會如何因應？陳吉仲回應，針對疫情的升溫，明天起產銷調節措施就會改變，一方面透過電商平台避免群聚外，五倍券、農遊券都會配合整體防疫節奏改變，否則振興腳步會受到影響。

若疫情升級導致外出受限，民眾消費意願也會受到衝擊，農村旅遊該如何帶動？陳吉仲指出，若疫情未控制好，振興的效果將大受影響，但疫情不只影響農業部門而已，餐飲、休閒旅遊等上中下游產業鏈都要來啟動相關紓困調節措施。

內銷會透過網路平台或電商，鼓勵消費者避免接觸增加傳染風險，外銷部分，以盛產的文旦為例，外銷日本的運費補助從每公斤15元提高到25元，目前文旦出口已達5000公噸，目標這周外銷可以衝破5500公噸。

此外，白米在疫情以來都賣得很好，但像是花卉就會受到衝擊，其他也有幾項產品會受到不一的影響，也會透過農損基金來因應。

陳吉仲補充，農委會也比照去年推出「柚香券」，只要在全國農會超市購買文旦滿500元，就送100元的柚香券，比照去年柚香券可加購在地農會超市的優質農產品，今年計畫發行5萬張。