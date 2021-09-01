台股周三(1日) 開低走高，午盤數度短暫翻紅，並站上17500點，惟權值王台積電表現疲弱，終場加權指數收跌16.3點，報在17473.99點，成交值3602億元台積電收盤小跌1元，收在613元，不過多檔半導體股表現強勁，其中，元元大台灣50 ETF(台股代號：0050)近日股價又站回140元關卡，甚至挑戰先前收盤高點，甚至朝著填息之路前進，但這次的漲勢不會僅靠台積電。

元大台灣50 ETF在今年1月除息每股3.05元之際，剛好遇上台積電衝上歷史新高679元天價，但台積電股價隨後一路修正，1月底甚至來到收盤低點591元，失守600元關卡。元大台灣50 ETF也從除息前高點143元，一度跌至128.2元，跌幅與台積電相去不遠，雖後來元大台灣50 ETF數度攻上140元之上，甚至在7月15日台股攻上萬八之際，元大台灣50 ETF收盤價來到141.8元，元大台灣50 ETF於7月21日除息0.3 元，除息當日就秒填息。

但隨著台股觸及萬八關卡後，隨著當沖降稅減半優惠可能取消、證交所推出當沖比重過高列入注意股標準，上半年當沖熱門標的貨櫃三雄、原物料股類人氣退燒，加上美國聯準會(Fed)縮減購債(Taper)行動導致亞洲市場資金撤退等因素下，台股一路跌破萬七、甚至逼近萬六關卡之前，成交量甚至一度縮至3000億元之下，隨著市場開始觸底反彈，台股短短3個交易日上漲超過700點，但這波漲勢除了傳產類股反彈，半導體股也帶起漲勢。

8月17日也有多檔熱門ETF除息，雖然一度受到大盤修正衝擊，但也在台股觸底反彈後率先填息。國泰台灣5G+(台股代號：00881)、國泰永續高股息(台股代號：00878) 分別除息0.54元、0.3元，國泰股利精選30(台股代號：00701)、中信關鍵半導體(台股代號：00891) 各別除息0.25元，雖然一度面臨貼息窘境，但在金融股、半導體股領漲下，前2者分都在9月1日完成填息，後2者都在8月25日填息。

至於元大台灣50 ETF目前最大成分股，前5大分別為台積電47.98%、聯發科4.47%、鴻海4.32%、聯電2.43%、富邦金2.02%，台積電目前股價還落在613元，若整體權值股仍持續上揚，元大台灣50 ETF，就算台積電仍無法回到679元山頂，也仍有填息機會。