受惠於鐵礦砂、煤炭和液態天然氣出口強勁增長，澳洲7月貿易順差創下歷史新高，這個意外驚喜給該國礦業獲利和稅收帶來好兆頭。

澳洲統計局周四公布，7月貿易順差達到121億澳元（約89.1億美元），較6月已經相當高的順差111億澳元進一步擴大，並超出經濟學家預期的102億澳元。

由於亞洲對液態天然氣和燃料煤（thermal coal）的需求強勁，以及在鐵礦砂價格大漲帶動下，澳洲7月出口大幅成長5%。

7月進口成長3%，主要因電信設備零組件採購激增。

此外，澳洲對中國的出口額達到194億澳元，亦創下歷史新高，與去年7月防疫限制措施阻礙全球貿易時相比，澳洲對中國的出口額已經成長72%。

目前澳洲的經濟表現令人驚豔，儘管在實施大規模防疫封鎖措施之前，其經濟在第二季已經放緩，但表現優於預期，並躲過了分析師最擔心的重現萎縮。

澳洲統計局前一日公布，第二季國內生產毛額（GDP）季增0.7%，較第一季的季增1.9%大幅放緩，但優於經濟學家預測均值（成長0.5%），亦未坐實市場最悲觀的負成長預期。

與去年同期相比，澳洲第二季GDP成長9.6%，創下該國近代史上最強勁的增長，但主要因為去年同期經濟因這場大流行病陷入嚴重萎縮，導致比較基期偏低。