SEMI(國際半導體產業協會)於今(8)日發表的全球半導體設備市場報告中指出，2021年第二季全球半導體製造設備出貨金額較去年同期大幅成長48%，達到創紀錄的249億美元，相比第一季也有5%的增長。

以各地區來看，中國大陸於第二季重登全球最大的市場，韓國次之，台灣居於第三。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，HPC、AI與AIoT等新興科技應用對高階處理器與SoC需求不斷成長，帶動晶圓代工產能供不應求，進而推升半導體設備發展。SEMI看好全球半導體設備出貨，將持續迎來強勁的增長。

中國大陸第二季半導體設備出貨達約82億美元，季增38%且年增79%，擠下韓國再度成為最大的市場。韓國第二季半導體設備出貨達約66億美元，季減9%但年增48%。台灣第二季半導體設備出貨達約50億美元，季減12%但年增44%。另外，日本以及北美地區分別居於第四、第五大的市場。