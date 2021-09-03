雲林新增1境外 打2劑疫苗返台 居隔PCR陽性確診 12:432021/09/03 中時 周麗蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 繼台北市傳出多起去美國打疫苗回國，民眾在檢疫期間驗出新冠肺炎病毒案例，雲林縣今天（3日）也有一起，下午3點雲林縣長張麗善（右一）將舉行線上記者會說明。（周麗蘭攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 繼台北市傳出多起去美國打疫苗回國，民眾在檢疫期間驗出新冠肺炎病毒案例，雲林縣今天（3日）也有一起，下午3點雲林縣府將舉行線上記者會說明。 據了解，雲林縣今天下午將宣布一起境外移入確診病例，該患者到國外打完2劑疫苗回國隔離時，PCR檢測是陽性，Ct值32，但未回雲林。 BNT复必泰布條 出艙前離奇消失 婆婆解隔前確診 台電染疫孕婦1傳3 #新冠肺炎 #台灣 #雲林 #境外 #疫苗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 公函惹誤會 教師公費PCR遭拒 04:102021/09/03 地方新聞 張育成代打轟 加班敲安當英雄 04:102021/09/03 運動天地 台美股市意外的強 8月壽險獲利不會減速 04:102021/09/03 財經要聞 南非女陰轉陽確診 急查是否變異株 04:102021/09/03 焦點要聞 持續有境外確診案例移入 蘇貞昌指示部會嚴守邊境防疫 14:412021/09/02 政治 本土新增1確診、4境外 1人死亡 13:352021/09/02 生活 光陽神車發功 退散陰霾 市佔全面攻防 續坐龍頭 09:572021/09/03 生活 李奕樵薛仕凌雙料入圍搶視帝 04:102021/09/03 娛樂新聞 蘇貞昌：現階段防疫策略 嚴守邊境滴水不漏 13:462021/09/02 政治 要共存還是清零 丹麥日增千例確診 完全解封3理由 05:432021/09/03 健康 新加坡本土案例激增 專家：篩檢普及發現更多病例 20:372021/09/02 國際 生活熱門新聞 開學兩天就停課 長榮機師兒確診 全班隔離 - 生活 好日子快來了？印度神童預言這天起回歸正常生活 - 生活 男友重考上台大 她內心卻崩潰 原因曝光網全看傻 - 生活 逛全聯踩1禁忌她下場超糗 網：第一次聽說 - 生活 高端接種人數雪崩 打不完怎麼辦？他曝這群人瑟瑟發抖中 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。