繼台北市傳出多起去美國打疫苗回國，民眾在檢疫期間驗出新冠肺炎病毒案例，雲林縣今天（3日）也有一起，下午3點雲林縣府將舉行線上記者會說明。

據了解，雲林縣今天下午將宣布一起境外移入確診病例，該患者到國外打完2劑疫苗回國隔離時，PCR檢測是陽性，Ct值32，但未回雲林。