中央流行疫情指揮中心今天公布新增本土4例，境外個案2例個案，居住縣市台北市、新北市各兩例。指揮官陳時中表示，境外移入中的兩例，是和埃及爸爸在同樣在8月4日入境台灣的哥哥與表哥，第一天驗的時後是陰性，入住防疫旅館變成陽性，由於Ct值很高，先歸類在境外。新北市幼兒園群聚，加上埃及父親的2名親戚與裝修工人夫妻，至今累積27人。

陳時中表示，至於兩例本土，是新北市集合住宅裝修工人人員採檢出來，居住在台北市。另外又匡列工人的太太，也採檢出陽性。陳時中表示，工人夫妻這兩例與幼兒園相隔的比較遠，沒有特定關係，是因為一個被驗出陽性，對同住者採檢驗出來。

指揮中心初步抗體檢驗結果今出爐，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，已檢驗出18例血清抗體，這當中總共有3個是弱陽性，這3個若陽性都是幼兒園小朋友，另外有2位分別老師及護理師也是陽性，但都是打過疫苗，所以抗體數值蠻高的，跟他打過疫苗相符合，不過有在進一步測跟疫苗無關N抗體兩位都陰性，表示感染不是太久。

另外，有3位抗體陽性是幼兒園學童（案16145）、太太（案16155）以及埃及爸爸（案16160）共3人，IGM、IGG抗體都是陽性。

羅一鈞表示，一般來說，感染7至10天抗體會轉為陽性，IGM從轉為陽性後可能通常持續一個月也可能可持續到3個月，這樣看起來IGM還是沒有消失，應該一個月內的事情，不過當然從7天至1個月中範圍很大，用這樣推斷。

羅一鈞表示，從整體的Ct值，到發病日與抗體的檢驗結果來看，埃及父親的家庭應屬於較早感染的案例，也可以說是埃及父親家庭是目前推論最早感染的個案。