改裝車噪音深夜擾民警結合環保局聯合稽查。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市大園及觀音地區台15線、台61線及台66線快速道路，每逢假日的深夜及清晨時段，經常吸引改裝車輛聚集競速，令當地居民不堪其擾。大園警方今4日凌晨在台61沿線平面道路及匝道口設置多個路檢點，並結合環保局聯合稽查，共攔查80輛汽機車、取締12件違規。

大園警分局指出，轄內台15線、台61線及台66線快速道路，因路寬又直，常有改裝車聚集競速擾人安寧，警方對此於今日0至4時，在台61線沿線的沙崙油庫、許厝港、桃科交流道等平面道路及匝道口，實施封鎖路檢，取締汽機車違規行為，並結合環保局在大潭電廠附近設置路檢點，針對改裝車噪音部分。加強攔檢稽查。

警方表示，今天凌晨共攔查80輛汽機車，舉發闖紅燈1件、機車不依車道行駛1件、酒後駕車2件及噪音超標2件，另查獲違規改裝排氣管6件，將通報監理單位召回檢驗。

警方強調，執法公權力不容挑戰，將持續編排防制危險駕車勤務加強取締，呼籲民眾切勿有競駛、競技等危險駕車行為，並遵守交通安全規則，維護道路交通安全。