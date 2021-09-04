泰國總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）和5位內閣部長今天輕鬆逃過國會的不信任投票，與此同時，活躍人士也正計劃更多反政府示威。

路透社報導，泰國國會今天針對總理和內閣部長進行不信任投票，表決結果為264票支持與208票反對，帕拉育和衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）以及另外4位部長逃過不信任案。

泰國國會共482席，反對派需要242票，才能罷黜總理。

在投票後，帕拉育表示自己很有信心。

過去4天以來，反對派國會議員指控帕拉育政府防疫不力，致使經濟受到嚴重衝擊，譴責政府未能超前採購疫苗，也不願加入「COVID-19疫苗全球取得機制」（COVAX），導致泰國的疫苗施打進度緩慢。

但是帕拉育仍不為所動。

這是泰國國會第3次發動對帕拉育的不信任投票，但都未能通過。不過支持民主的示威者將在今天舉行更多示威活動。

近來的示威都淪為暴力衝突。安全部隊使用催淚瓦斯、強力水柱與橡膠子彈對付民眾，民眾則以丟擲石塊和爆竹反擊。

泰國迄今累計超過120萬人確診與1萬2000人染疫病故，大部份病例都是4月以來，最早印度發現的Delta變異株造成的這波疫情。