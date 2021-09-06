為精進ESG永續發展工作，追求「環境管理」與「清潔生產」之目標，中鋼(2002)於今年2月於公司治理暨永續委員會下設置「中鋼節能減碳及碳中和推動小組」，擬訂以能源效率提升、高爐噴吹富氫氣體、增用廢鋼、鋼化聯產/碳捕捉利用與封存(CCUS)、使用熱壓鐵(HBI)，以及再生能源等6個面向推動減碳工作，其「鋼化聯產」是整合鋼鐵和石化兩大產業資源的有效減碳策略。

淨零碳排目前是全球極力關注的議題，超過130國家宣示在2050年達成碳中和目標，各產業如何達成減碳同時也保有競爭優勢已是重要課題。

「鋼化聯產」係鋼鐵廠與石化廠所共同建立的跨產業合作模式，中鋼公司煉鋼製程所產生的高爐氣、轉爐氣等副產燃氣富含CO與CO2，可作為石化業合成化學品之原料，運作模式主要由中鋼公司提供既有副產燃氣純化後取出的CO與CO2，來取代石化業者從國外輸入的碳原料，並透過化工廠的製程將之合成為化學品，例如甲醇、甲烷、醋酸等，以達成固碳效益。透過此異業合作模式，不僅可降低石化業者的原料成本，有助鋼鐵業與石化業大幅減碳，更能擴大中鋼公司區域能資源整合的範疇，實踐循環經濟。

中鋼公司規劃分三個階段推動鋼化聯產工作，第一階段為「實驗室及先導工場技術建立」，以建立生產技術及驗證技術應用成效為主；第二階段為「鋼化聯產示範產線建置」，將建置台灣第一套鋼化聯產示範產線，預計每年減碳24萬噸；第三階段則將擴大至「商業應用」，預計每年具減碳290萬噸之潛力，等同7,450座大安森林公園的CO2吸納量，並協助石化業每年創造達800億元以上產值之潛力。

中鋼公司於今年8月27日與台灣中油公司簽訂合作備忘錄(MOU)，透過研發平台之建構，啟動雙方合作序幕，目前也正洽詢其他石化廠尋求更多鋼化聯產合作之機會(如：長春化工、中碳公司等)，期盼透過兩大產業之攜手合作，不僅掌握減碳新商機，也共同朝淨零碳排的目標大步邁進。