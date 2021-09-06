國際廢鋼價格走穩，市場鋼筋買盤逐步回溫，豐興(2015)本周先調升原料價格，廢鋼收購價每公噸漲200元，終止7月下旬以來的下修整理格局；本周鋼筋以及型鋼產品仍開平盤。

回顧上周，國際廢鋼價格走穩反彈，加上市場買盤回溫，豐興上周廢鋼、鋼筋以及型鋼產品全面以平盤開出，成本面的廢鋼，以及產品的鋼筋，價格都是連續第二周持平。

本周隨著主要的國際原料價格走穩，豐興原料收購價重新開高，廢鋼收購價漲200元，鋼筋則仍以平盤開出；本周最新廢鋼收購價上揚至每公噸1萬1600元；鋼筋平盤為每公噸2萬2600元。型鋼產品持穩平盤為每公噸2萬7000元。

隨著主要原料之廢鋼價格重啟漲勢，市場預期，後續鋼筋價格有機會跟漲。

近期國際廢鋼原料行情盤整，日本2H廢鋼小跌5美元至每公噸470美元；國內主要參考之美國貨櫃廢鋼報價持平於每公噸450美元。澳洲鐵礦砂則由每公噸156.95美元跌至142.8美元。