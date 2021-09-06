台中港31號碼頭6日發生工安意外，起重機翻覆造成1死1傷，現場一片凌亂。（陳淑娥攝）

台中港31號碼頭6日發生工安意外，起重機翻覆造成1死1傷，現場一片凌亂。（陳淑娥攝）

台中港31號碼頭6日上午發生工安意外，在操作移動式起重機進行拆除橋式機作業時，起重機翻覆壓到地面作業車，造成1死1傷憾事。台中市勞檢處調查指出，作業前未先調查該起重機作業範圍地形、地質狀況、作業空間等之採取必要措施，而造成事故發生，目前已先依職業安全衛生法勒令停工，將處3萬元以上30萬元以下罰鍰。

台中市勞檢處表示，長榮儲運公司將橋式起重機拆解工程交付拆除公司承攬，該單位所僱勞工64歲孫男操作移動式起重機進行拆除橋式起重機作業時，未事前調查該起重機作業範圍之地形、地質狀況、作業空間、運搬物重量與所用起重機種類、型式及性能等之採取必要措施，造成該移動式起重機翻覆。

移動式起重機翻覆後，壓到中國貨櫃51歲劉姓男子，當時他正操作貨櫃跨載機，導致劉男當場無生命徵象以及孫男頭部輕傷，緊急送童綜合醫院急救。

勞檢處已派員處理，目前已依職業安全衛生法部分予以停工，並將處3萬元以上30萬元以下罰鍰。