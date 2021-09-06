排隊等待上市的企業名單將在秋季快速增加，今年股票首次公開發行（IPO）市場估將成為2000年網路泡沫以來最繁忙的一年，而全年籌得資金規模亦可望創下歷史記錄。

Renaissance Capital出具報告指出，大約90到110件IPO案料將在未來4個月登場，2021年可望完成375件IPO交易，將創下2000年網路泡沫以來的最高記錄，而全年籌得的資金總規模預估將達到1250億美元，亦將創下歷史新高。

今年秋季的IPO市場不但相當熱絡，還因為有許多知名的消費者品牌將輪番上陣而備受關注。目前已經備案的，包括準備直接掛牌的眼鏡和太陽鏡線上零售商Warby Parker、連鎖超市Fresh Market、旗下擁有許多品牌的Authentic Brands，以及快速崛起的運動鞋品牌Allbirds等。

其他尚未正式送件，但極有可能在今年上市的公司包括雜貨配送公司Instacart、優格生產公司Chobani、連鎖休閒速食餐廳Sweetgreen、沃爾瑪旗下印度最大電子商務公司Flipkart，以及植物性肉製造商Impossible Foods。

科技公司也有不錯的代表，例如雲端餐廳管理系統公司Toast。而行動支付技術公司Stripe也可能選在秋季上市。

還有數家加密貨幣公司也已經申請上市，包括替代能源加密貨幣礦商Stronghold Digital Mining。

其他可能申請上市的公司包括全球資產管理公司TPG和區域性航空公司Republic Airway。而備受關注的電動車新創公司Rivian Automotive據報導也已經申請上市。