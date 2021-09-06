《商情》國內9月DMF大漲逾30％ 16:162021/09/06 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因中國二甲基甲醯胺DMF市場貨源緊張，廠家積極搶料，導致一貨難求局面逐步加劇，帶動當地報價出現暴漲行情，為反應國際行情，國內9月份報價大幅調漲，一口氣大漲30%以上。 市場人士表示，由於大陸當地經濟復甦，多重振興經濟計劃，各方面需求開始恢復，加上國外疫情導致訂單回流，下游合成革行業訂單增量，樹脂漿料開工負荷逐步提升，整體需求強勁，亦推助市場價格走高。(商品行情網) A股三大指數早盤強彈 創業板午盤大漲3.75％ 《日股》日股大漲 東證創31年新高 #DMF #導致 #大漲逾 #中國 #二甲基甲醯胺 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《盤後解析》賣壓湧現 17500失守 14:172021/09/06 財經 台積電收631元半年高點 聯電轉跌 台股失守17500點 13:412021/09/06 財經 《類股》Delta一擊 觀光股SOS 11:272021/09/06 財經 《類股》潤泰全扮領頭羊 百貨股衝類股前三 12:012021/09/06 財經 《光電股》光磊8月營收創近7月高 Q3旺季樂觀 10:362021/09/06 財經 《類股》中鋼領漲鋼鐵股 Q4鋼價續看升 12:182021/09/06 財經 《港股》開低走高 恆指收復26000關 12:182021/09/06 財經 《半導體》外資喊上300元 景碩飆新高價 11:442021/09/06 財經 外資目標價上看千元 台積電早盤漲近1％ 聯電小跌 09:092021/09/06 財經 《盤中解析》電子權值領軍 挺進17600 12:182021/09/06 財經 9月電視面板價 兩位數崩跌 04:102021/09/06 財經要聞 財經熱門新聞 越南疫情崩潰 內行爆真實慘況：企業會倒一片 - 財經 承諾不炒房不賺差價 永慶房屋重磅推出「真房價保證」 - 財經 賣阿榮換二哥來得及？專家給溺水散戶1忠告 - 財經 中低階5G智慧機恐掉價 聯發科遭降評至中立 - 財經要聞 - 工商時報 0056被長榮、友達搞爛 全砍光換0050？正反兩派戰翻 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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