因中國二甲基甲醯胺DMF市場貨源緊張，廠家積極搶料，導致一貨難求局面逐步加劇，帶動當地報價出現暴漲行情，為反應國際行情，國內9月份報價大幅調漲，一口氣大漲30%以上。

市場人士表示，由於大陸當地經濟復甦，多重振興經濟計劃，各方面需求開始恢復，加上國外疫情導致訂單回流，下游合成革行業訂單增量，樹脂漿料開工負荷逐步提升，整體需求強勁，亦推助市場價格走高。(商品行情網)