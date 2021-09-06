現代重工計劃9月中上市 籌資逾1兆韓元 20:052021/09/06 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全球最大造船公司現代重工6日表示，計劃9月16日韓國上市，發行1800萬新股。由於投資人反應熱烈，其IPO價格在定價區間最高價位，可望籌資1.08兆韓元（逾9.34億美元）。航運需求持續增加，帶動全球造船業景氣在回升當中。 外資上周買超台股905億元 聯電買超最多 9月禁用廚餘養豬 最高罰300萬元 #現代重工 #計劃 #籌資 #兆韓 #月中 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電子零件》聯茂8月營收登高 外資續挺、目標價170元 13:262021/09/06 財經 康和投顧預期本周指數區間17300-17900點 09:122021/09/06 財經 少見！8月外資未如往年大撤離 反微幅淨匯入 17:062021/09/06 財經 新台幣驚見27.5字頭 強升逾1.1角 近2個多月新高 11:592021/09/06 財經 《國際經濟》IPO市場超熱 今年籌資規模估創新高 15:422021/09/06 財經 《科技》台灣之星電商會員數平均月成長逾兩成 14:172021/09/06 財經 中和秀朗橋北側開發案 9／7-8協議價購 14:532021/09/06 區域情報-新北 提供10個月免費餐 台中港中區扶輪社獻愛心 16:402021/09/06 寶島 《證交所》上周外資買超創今年單周最高 資金捧晶圓雙雄 12:012021/09/06 財經 中市議為民請命建議大肚、龍井區新庄子、蔗廍山上6里 納入都市計畫整體規畫 18:572021/09/06 生活 中磊8月營收創歷史新高 16:122021/09/06 財經 財經熱門新聞 承諾不炒房不賺差價 永慶房屋重磅推出「真房價保證」 - 財經 台積電漲價攤牌了 大陸手機廠受害最慘 原因曝光 - 財經 第3劑中和抗體效價高 聯亞將申請EUA重審 - 財經 獨家》Delta變種病毒入侵 台積電籲政府加快BNT疫苗接種作業 - 財經 - 旺報 8月營收4000萬 航運要沉了？網一看真相笑翻：水手差點漏尿 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。