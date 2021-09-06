全球最大造船公司現代重工6日表示，計劃9月16日韓國上市，發行1800萬新股。由於投資人反應熱烈，其IPO價格在定價區間最高價位，可望籌資1.08兆韓元（逾9.34億美元）。航運需求持續增加，帶動全球造船業景氣在回升當中。