美國地質調查所（U.S. Geological Survey，USGS）指出，加拿大卑詩省基蒂馬特（Kitimat）南南東約164公里處發生規模6.5強震。

根據USGS，這次地震深度15公里。（譯者：徐睿承）1100907

在美國從軍 他揭驚人福利
孟晚舟遭加拿大拘留滿1千天 陸外交部：絕不接受任何政治脅迫
#加拿大卑詩省 #6.5 #強震 #15 #USGS