加拿大卑詩省遭規模6.5強震侵襲 深度15公里 06:562021/09/07 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 加拿大卑詩省遭規模6.5強震侵襲。（圖為地震示意圖，達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國地質調查所（U.S. Geological Survey，USGS）指出，加拿大卑詩省基蒂馬特（Kitimat）南南東約164公里處發生規模6.5強震。 根據USGS，這次地震深度15公里。（譯者：徐睿承）1100907 在美國從軍 他揭驚人福利 孟晚舟遭加拿大拘留滿1千天 陸外交部：絕不接受任何政治脅迫 #加拿大卑詩省 #6.5 #強震 #15 #USGS 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美魔女為養15歲兒咬牙下海 處女秀一進飯店遭「封鎖貞操」 23:252021/08/26 社會 菜蟲農食to B轉to C 瞬間爆紅神案例 成功獲利關鍵竟是它 11:462021/08/31 生活 喀布爾國際機場安全威脅大 各國撤離現況一次看 14:352021/08/29 國際 全球車用晶片荒、電池荒 智能電動車ETF有望水漲船高 16:012021/09/02 財經 台灣首辦線上招商 聚焦五產業 04:102021/09/07 財經要聞 國戰會論壇》日本組建太空軍 預算再創新高（黃惠華） 16:252021/09/05 海納百川 兩名加拿大人被北京關押已千日 支持者集會聲援 10:452021/09/06 國際 應對中國與台海局勢強化沖繩防衛 日2022防衛預算創歷史新高 22:472021/08/31 兩岸 28國福爾摩沙俱樂部聯名挺立陶宛 籲請北約加入聲援 12:402021/08/26 政治 《熱門族群》BT載板前景俏 外資調升三雄目標價 12:352021/08/25 財經 陸民巴基斯坦再遇襲 陸使館證實1人受傷 12:382021/08/21 國際 國際熱門新聞 塔利班邀請大陸與俄羅斯籌組臨時政府 - 國際 打完2劑莫德納 66歲大叔濃密黑髮變禿頭 專家曝可能原因 - 國際 英航空母艦首度泊靠日本 防衛大臣登艦參觀 - 國際 - 中央社 加拿大卑詩省遭規模6.5強震侵襲 深度15公里 - 國際 - 中央社 梅根哈利要女王這麼做 英王室震驚 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。