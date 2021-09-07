中國人民大學習近平新時代中國特色社會主義思想研究院副院長、國際關係學院教授王義桅

7日表示，王義桅指出，近來許多國家友好人士感慨「為了反對一帶一路，打壓中國，美國不惜自爆家醜，不計長遠利益和名聲。」其實，在疫情肆虐全球的當下，更需要全球貨物貿易的通暢，保證經濟發展。美國無力、無意提供全球公共產品，也不許中國做，這才是問題的關鍵。相反，中方更願意看到美國放棄排他性思維，與中國一起服務世界其他國家發展必要的基礎設施。

王義桅在大陸《環球時報》撰文指出，最近因為寧波港一度因疫情停擺，引發全球航運業震動，美國媒體、智庫大肆炒作全球供應鏈過於依賴中國的風險，並藉機攻擊「21世紀海上絲綢之路」建設，宣稱「中國在60多個國家投資港口，『不血刃』控制全球戰略咽喉」。其背景是，中國不僅在本土擁有世界十大港口中的7個，而且已在至少60多個國家有中國國企投資，興建、援建或租賃的港口。港口在當今世界經濟中的重要性有目共睹。全球貿易80％通過海運完成，而港口是海運的節點。

本質上，美國是典型的海上霸主。全球貿易航線基本被美國聯盟體系控制。中國是全球第一大貨物貿易國，且不是美國盟友，不受美國控制，所以讓美國很不爽；現在通過「一帶一路」建設投資、收購、入股世界重要港口，讓美國有些焦慮。

王義桅強調，為了對沖「一帶一路」倡議，美國在今年6月的G7峰會上拋出B3W計畫，聲稱也要搞基礎設施。但基礎設施建設跟當今的美國存在三種不匹配：

首先，是時間上不匹配。經濟基礎決定上層建築，基礎設施投資的周期長，而美國的政治周期是4年一大選，2年一中期選舉，州政府也如此。之所以很少去考慮到長遠的投資，是因為政客的政績出不來，利潤考核又是每年私人資本公司的慣例。為資本逐利的短視政治經濟邏輯，造成「富人更富，窮人更窮」的局面。

其次，是空間上不協調。分而治之、地緣政治，這是美國常用伎倆。而「一帶一路」的邏輯是互聯互通，美國故此反對。反過來，人類進入萬物互聯、互聯互通時代，「一帶一路」推崇去中心化的合作模式，應潮流、得民心、惠民生、利天下。

第三，是性質上對立：公─私、控制─反控制。美國習慣搞雙重標準，有我主導的和我控制的兩套體系，一套是給你用的，另外一套是我掌握的。「只有這樣，你才是安全的，因為我能掌握你的安全」。基礎設施是造福於廣大民眾的，追求公平正義。所以「一帶一路」也是中國國內以人民為中心發展理念的外延，是中國式現代化的全球分享，客觀上挑戰了美西方的傳統模式。

王義桅表示，港口是為發展當地製造業和擴大貿易服務的，從這個角度說，中國參與和幫助一些國家的港口建設專案，主要是服務當地的經濟發展，是推動全球化的努力。這是中國一再強調的，「一帶一路」推動全球化朝著開放、包容、普惠、平衡、共贏的方向發展。但美西方卻在推動全球供應鏈「去中國化」，以所謂的「民主同盟」，打造新的全球供應鏈、產業鏈、價值鏈，不斷污蔑「一帶一路」，企圖將中國作為全球化受阻的「替罪羊」。