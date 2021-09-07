中釉（1809）7日在線上重大訊息說明會指出，持股60％的重要子公司廣東三水大鴻制釉，處分位於中國大陸廣東佛山市三水區大塘鎮大布沙工業區地塊的土地使用權，預估中釉可認列人民幣8580萬元〈約新台幣3.73億元〉的投資利益。

大鴻制釉為配合當地政府城市更新三舊改造，進行土地收儲，董事會決議通過，授權董事長在不低於二家估價公司之估價金額，與廣東省佛山市三水區大塘鎮政府簽訂『掛帳收儲協議書』進行拍賣。

中釉指出，大鴻制釉預計可取得之補償金額約為人民幣2.04億元，但，實際交易金額以公開拍賣成交價格而定。大鴻制釉預計可獲得的淨利益約為人民幣1.43億元，中釉因間接持股大鴻60％，預計可認列人民幣8580萬元投資利益。

而以中釉目前資本額16.7億元計，可認列的投資利益，約可為中釉每股貢獻2.23元。

受惠原物料價格上漲，加上兩岸房地產景氣在疫情紓緩後漸回溫，中釉今年以來的營收、營業毛利率都有提升，其中，累計1-7月合併營收12.65億元，年成長28.43％。而在產品價格回升下，上半年的營業毛利率已重回2成以上、來到21.02％，上半年的稅後淨利也有2191.7萬元，EPS0.13元，已由去年同期的虧損，轉為賺錢。