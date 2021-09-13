大陸人行、香港金管局、澳門金管局近日同時發佈《粵港澳大灣區「跨境理財通」業務試點實施細則》分別公佈跨境理財通在三地細則，伴隨《細則》落地讓「跨境理財通」業務試點將正式啟動，首批產品最快可在10月中旬正式對外開放。據德勤與澳洲會計師公會聯合發佈報告，大灣區內有超過600萬元（人民幣，下同）可投資資產的家庭超過45萬戶，累計可投資資產總額至少2.7兆元，凸顯市場潛力巨大。

據深視新聞報導，「跨境理財通」包含「北向通」和「南向通」，此次是南北向同時開放。港澳投資者和大灣區的大陸投資者，都可通過當地銀行購買對方銀行銷售的合資格投資產品，並作出多項創新制度安排，包括業務統一使用人民幣結算；也在防控金融風險方面有嚴密的機制安排等。

根據《實施細則》規定，對展開「南向通」業務的大陸投資者，必須具有粵港澳大灣區的大陸9個城市戶籍、家庭金融淨資產不低於100萬等條件。目前對「北向通」可投公募基金產品的管理人資質，未作額外要求。此外，「南向通」和「北向通」的總額度暫定為各1500億元人民幣，並對銀行機構和公募基金的買賣行為做了規定。