陸軍司令徐衍璞上將致贈五指山駐守官兵慰問品。軍聞社提供

軍友社理事長李棟樑今率敬軍團，前往五指山國軍示範公墓管理組及五指山站臺敬軍慰問，提前祝賀中秋佳節愉快，感謝官兵守護國家英靈、服務遺族眷屬的付出與努力。

這是李棟樑第23次到訪五指山慰問，前國防部長馮世寬曾表示，一般人都避開這種地方，李棟樑卻經常去，令人相當欽佩。

李棟樑上午由陸軍司令徐衍璞上將、後備指揮部指揮官姜振中、陸軍政戰主任楊安等人陪同，前往五指山國軍忠靈殿，向「國軍忠烈將士之靈位」獻花、鞠躬，對先烈先賢的犧牲奉獻，致上最崇高的敬意，隨後轉往慰勉官兵，致贈慰問金及慰問品，轉達社會各界對國軍官兵的謝忱。

行程中，李棟樑及徐衍璞一行，也前往故參謀總長沈一鳴一級上將牌位前獻花行禮致敬。去年元月沈一鳴因直升機失事殉職後，李棟樑每次去五指山都會前往致敬，並帶上沈生前愛吃的食物祭拜。

李棟樑每年三節都會去五指山慰問官兵，疫情之前，都是辦桌，席開8、9桌，與駐守公墓官兵會餐，為避免官兵夜間巡山發生意外，李棟樑想辦法讓官兵手機能定位，他說「現在年輕人吃熱量高的東西，巡山天氣冷就怕昏倒都沒人知道」。