塔利班成立超強硬臨時政府

塔利班周二宣布，組成阿富汗強硬臨時政府，而擔任高層職務的，都是20年來見證對抗美國聯軍的激進老將。

據CNN新聞網7日報導，儘管塔利班承諾，要組建充滿包容性的政府，並採取較上次1996—2001年執政時溫和的伊斯蘭統治形式，但阿富汗前政府的女性或閣員都沒有在臨時政府中獲得任何內閣職位，或是獲任為顧問。

而獲任臨時總理的，是塔利班已故創始人歐瑪（Mohammad Omar）的貼身幕僚阿洪德（Mohammad Hassan Akhund），獲任副總理的，則是共同創辦人之一的巴拉達（Abdul Ghani Baradar）。至於歐瑪的兒子雅庫布（Mohammed Yaqoob），則擔任國防部長。

至於擔任內政部長的，更是自從2016年以來，就擔任塔利班共同領導人的哈卡尼（Sirajuddin Haqqani）。事實上，它也是美國聯邦調查局（FBI）以1000 萬美元（近2.8億台幣）懸賞的頭號通緝要犯之一。

塔利班臨時政府主要成員

儘管塔利班正尋求國際承認，並迫切需要外援，但這卻顯示，未來他們難以化解外國政府對他們的擔憂。