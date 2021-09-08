受到網路雙雄Kakao與Naver大跌拖累，加上科技股又顯疲態下，8日韓股目前在3,170.88點，跌16.54點或0.52%，已連續兩日走低。同時，韓元走貶，而公債殖利率則上升。

Kakao跌9.7%，Naver也跌6.41%，LG化學跌0.13%，三星電子則漲0.13%，SK海力士也漲1.44%。

韓國政府7日表示，純網銀Kakao內的一些APP，例如即將上市的Kakao Pay等相關金融服務項目，在24日前都不能讓消費者使用。除非，在這段約兩個星期期間內，有依法定去登記或拿到合格執照後才能提前放行。

7日，韓國政府統計每日新增2,050位新染疫者。

未來資產證券認為，大盤最近漲勢受限，因為近期漲得太兇的股票，受到獲利回吐賣壓影響。

一美元兌韓元為1,164.1，韓元貶0.54%。

韓國3年期公債殖利率漲1.5基本點至1.479%，而10年期的也漲2.9個基本點至2.003%。