美國經濟成長放緩 保守看待美股 13:292021/09/14 工商 王淑以 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 近期由經濟褐皮書、消費者信心及PMI數據均顯示美國經濟成長有放緩跡象，本周將公布的8月零售銷售也預期連兩個月下滑，顯示疫情與失業金退場的影響不確性升高，市場對經濟展望分歧加大；加上目前為美股財報空窗期，統一投顧認為，隨著FOMC會議（9/23）及國會法案審議時間臨近，QE退場及加稅議題將再次浮現，且政府還需面對債務違約的時間壓力，因此預期美股震盪加劇。 《日股》市場樂觀 日經盤中創31年新高 港現假外資 陸基金借道炒A股 #美股 #美國經濟成長 #退場 #放緩 #保守看待 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電機股》鑽全各產品能見度拉長 今明年營運看好 11:272021/09/14 財經 台積電回神領軍 金融捧場 台股攻上17500點 09:132021/09/14 財經 《類股》露露檸檬報喜＋外資喊買 成衣雙雄回神 09:452021/09/14 財經 《科技》經濟部促成臺美半導體研發聯盟簽署MOU 12:522021/09/14 財經 美股道瓊大漲261點 市場靜候本週經濟數據 06:362021/09/14 國際 《金融》國泰證券：Q4多空交雜 看好美國投資等級債券 10:192021/09/14 財經 陸港觀盤－陸股低接訊號浮現 04:102021/09/14 全球財經 《金融股》台新證牽線 日本b-ex投資國內髮妝品牌歐萊德 11:272021/09/14 財經 《美股掃瞄》結束連5跌 道瓊、標普500指數收高 08:542021/09/14 財經 整頓醫美業 陸黨媒：整治對審美標準、消費觀念的惡意營銷 11:562021/09/14 兩岸 避免誤判 美中應建立安全機制 04:102021/09/14 焦點要聞 財經熱門新聞 2年後公務員退撫制度比照勞工？他看傻眼：這樣誰要考 - 財經 八方雲集跌破關鍵價位被酸爆 他揭悲慘內幕：太自以為是 - 財經 郭台銘接副手 李育家批利益衝突 - 財經焦點 - 中國時報 退撫新制採確定提撥 年底拍板 2023年7月起 新進公務人員適用 - 財經焦點 - 中國時報 這家化工廠15年前大膽決定 竟讓台積電主動找上門 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。