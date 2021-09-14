近期由經濟褐皮書、消費者信心及PMI數據均顯示美國經濟成長有放緩跡象，本周將公布的8月零售銷售也預期連兩個月下滑，顯示疫情與失業金退場的影響不確性升高，市場對經濟展望分歧加大；加上目前為美股財報空窗期，統一投顧認為，隨著FOMC會議（9/23）及國會法案審議時間臨近，QE退場及加稅議題將再次浮現，且政府還需面對債務違約的時間壓力，因此預期美股震盪加劇。