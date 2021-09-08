新北中信特攻籃球隊今日公布本季隊長為資歷豐富的控衛李學林，將帶領年輕隊友勇往直前，創造屬於特攻的大無畏精神。

接下隊長任務的李學林表示，「除了珍惜還是珍惜」。李學林說：「感謝中國信託成立新球隊『中信特攻』，讓我擁有這個舞台，並再次穿上職業球隊的戰袍，期待能將過去累積的寶貴經驗傳承給年輕球員。我們唯一的目標就是總冠軍，當然追逐這個目標過程一定會遇到困難，我也希望透過平時訓練，以身作則讓大家體會到職業球員應有的精神與態度，我也會常常在訓練空檔和大家交流互動，期待能透過不斷溝通與磨合，培養團隊出更強大的霸氣、野心以及企圖心。」

和李學林都是控衛角色的魏嘉豪，經過這陣子訓練及相處，對李學林的自律精神與職業態度都有深刻感受，「學林哥從第一天來練球，就用他的經驗提點我們，場上、場下該怎麼準備好成為一個職業球員。球場上毫無疑問，學林哥的技術跟經驗都領先我們一大截，而且訓練時一定是學林哥的聲音最多，並且在瞬息萬變的球場上很有效率地與隊友完成良好溝通。」

魏嘉豪還提到，李學林平時待人很熱情、很認真，是名相當樂觀可靠的大學長，「但在球場上或學弟們行為有需要調整的地方，他又可以用一種嚴肅但不失優雅的方式告訴我們該怎麼改進。他在任何時刻都能扮演好自己的角色，真的是非常優秀的榜樣，我覺得很幸運有這樣的角色可以學習，我希望能儘量在學林哥身上挖到很多寶藏。」