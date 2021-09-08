市長盧秀燕強調，台中市秉持寧嚴勿鬆，採取更嚴格的標準，台中市規定只要該校有1名學生確診就全校停課。（陳世宗攝）

防疫視同作戰，面對疫情在北部幼兒園蔓延引起各界恐慌！市議員羅廷瑋今天質詢時關心雙北幼兒園確診延燒，台中市政府是否有強硬作為？市長盧秀燕強調，台中市秉持寧嚴勿鬆，採取更嚴格標準，台中市規定只要該校有1名學生確診就全校停課。台北市長柯文哲稍晚表示，若有一名學生確診，該校全校停課14天。

盧秀燕表示，雙北發生幼兒園確診，不只雙北，全國皆人心惶惶，市府對此也相當關切，目前台中未有案例出現，民眾可以暫時放心，中央有訂定「高級中等以下學校及幼兒園110學年度因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫管理指引」中，校園內若有1名學生確診，該班即停課、兩名學生確診則全校停課。

盧秀燕說，台中市秉持寧嚴勿鬆，採取更嚴格的標準，台中市規定只要該校有一名學生確診就全校停課，因為校園是開放流通空間，學生混齡互動風險很高，甚至採取預防性停課，只要學生有接觸史或足跡重疊狀況需要篩檢，在篩檢期間還沒確定時具有高度風險，市府可能採取預防性停課，確定學生沒事才復課，最重要的是希望上述情形不要發生。

盧秀燕強調，雖然這段時間疫情在北部地區，但中秋節將至，市府對於中秋節烤肉提出相關管制作為，戶外場域一律禁止烤肉，包括社區中庭、騎樓等，此舉是為市民健康安全，請大家諒解、多幫忙多配合。