美國總統拜登政府今天揭櫫最新的氣候變遷政策，計劃在2050年前，達成太陽能占全美電力供應近半的目標。

美國能源部（DOE）發布報告指出，在2035年前，太陽能將占全美電力供應的40%，到2050年前則可達45%，而目前太陽能只占美國供電的3%。

但能源部在聲明中說，要達到這個水準，美國年度太陽能產能須額外擴充至4倍。

能源部補充說，這個未來願景還必須取決於對電網的大規模公共投資，政策也須改弦易轍，降低碳能源的使用。這些電網最初是為煤炭和天然氣發電而建。

這份報告發表的時機，正值拜登敦促在氣候變千及可再生能源方面採取積極行動，而在美國熱帶風暴和森林火災不斷惡化的情況下，國會正就改善美國基礎設施的重大提案進行辯論。

白宮上個月才宣布，在2030年前，全美新銷售汽車中，須有半數達到零碳排目標。這又是個大膽的目標，必須仰仗公共政策、民間部門投資及消費者偏好等條件配合，才有可能實現。

能源部報告預估，到2050年，擴建工程將增加約5620億美元額外成本，但未設定公共投資份額的目標。

分析師形容，這項投資具有成本效益，最終將透過「避免氣候變遷和改善空氣品質」而省下約1.7兆美元。

民主與共和兩黨共同提出的1.2兆美元基礎建設方案，主要重點在於修築道路和橋梁；而拜登所屬的民主黨再推3.5兆美元補強社會安全網，卻面臨更多挑戰，相關措施料將引起國會共和黨人一致反對。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1100909