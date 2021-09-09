因企業試圖在利率升高之前善用當前的低息優勢，本周美國投資級公司債交易量創下歷史新高。

根據美國銀行全球研究公司出具的報告，2019年勞動節假期後兩天內定價的投資級新公司債達到36檔，創下歷史記錄，而今年同期發行量可望再創新高。

根據路孚特IFR數據，本周二有23檔公司債共356億美元完成定價，周三還有18檔交易正在進行中。

仍處低檔的美國公債殖利率、利差縮小和強勁的需求，吸引企業銷售新債，或為現有債務進行再融資。

Schwab Center for Financial Research固定收益策略師Collin Martin表示，如果我們開始看到公債殖利率如我們所預期的那樣升高，這將全面推高借貸成本。

截至本周二，追蹤投資級債券的ICE美銀美國企業指數的殖利率利差持穩於92個基點。在6月下旬，利差下滑至86個基點，創下2007年2月來的新低。