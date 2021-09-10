三重區五華街今日清晨傳出砍人血案。(翻攝照片／戴上容新北傳真)

新北市三重區五華街今(10日)凌晨4時許發生恐怖血案，25歲林男疑與人相約談判，未料支援人馬還沒到場，就先被仇家追砍，仇家甚至還以車衝撞；林男負傷、滿身是血奔逃，後因體力不支倒下，附近果菜攤商見狀後急忙報警。警方到場後，將林男緊急送醫，但林男於4時49分不治死亡，目前全案警方依殺人罪全力查緝中。

警方調查，林男疑似與仇家相約在三重區五華街口談判，林男搭乘白姓友人重機到場，不料才剛下車不久，就遭仇家駕駛銀色自小客車衝撞，隨後車上走下3名惡煞，分持刀械、棍棒追砍，林男不敵仇家瘋狂追砍，只能四處逃竄，最終體力不支滿身是血，倒臥在地。

附近果菜批發商見到林男滿身是血急忙報警，林男隨後被送往新光醫院急救，全身多處外傷，最終仍因傷勢過重，於清晨4時49分宣告不治死亡。蘆洲警方表示，目前警方已成立專案小組擴大調閱監視器、並動員警力緝凶，現已鎖定動手嫌犯積極追查，將依殺人罪全力查緝中。