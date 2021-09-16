1名男子13日早上6時許搭自強號到台南站時，被列車長發現未戴口罩遭勸導不聽，警方到場後他狂吼「槍押著我就走」、「槍上膛我就走」，甚至怒嗆「叫蔡英文來講」，還大叫要警察不准拉他；警方最後好說歹說不成，才將人拉下車，男子還不斷腳踢椅子、緊抓握把，導致列車延發車許久，影片曝光網友全怒炸。

影片中，男子坐在火車座位上朝著警察怒吼，「你槍押著我就走」、「槍上膛我就走」，見警察伸手，他還大喊「別拉我，X」、「林X比你高啦，看清楚」、「放開我喔」，甚至不斷說聽不懂警察在說什麼，辯稱不戴口罩是因為無法喘氣，警方則不斷勸說「現在全車都在等你，麻煩你自己下車」，最後警方將他強行拉下車。

1名男子13日早上6時許搭自強號到台南站時，被列車長發現未戴口罩遭勸導不聽，警方到場後他狂吼「槍押著我就走」、「槍上膛我就走」。（翻攝自臉書）

男子遭警方拉下座位時，還不斷出腳抵住座椅，並緊抓著握把不放，嚇得周圍乘客紛紛側目，雙方僵持了約5分鐘男子才下車，遭依違反傳染病防治法函送台南市衛生局裁罰；有目擊網友將影片上傳至爆料公社，不少網友則說「我們的警察會不會太溫柔了！」

網友留言說，「直接上銬帶走很難嗎？拒絕逮捕，使用警棍不行嗎？記得專打那張嘴」、「罵髒話了還跟他客氣？直接壓下去妨礙公務送辦了」、「電擊槍開下去然後有話拖出去咱們慢慢說」、「不久前才有鐵路殺警案，在大眾運輸設備上應強制執法，不應如此軟弱客氣，耽誤的時間及人員及成本都太大了」。