李姓男子懷疑妻子與陳姓攤商有染，今年7月跑到永春市場陳男的攤位前，丟擲汽油彈縱火，燒傷陳男手臂，李男並持菜刀作勢追砍陳，嗆陳「到死都不會放過你」，因李不慎菜刀落地，才被陳男制伏。台北地檢署依公共危險、恐嚇、傷害罪起訴李男。

檢警調查，42歲李男懷疑妻子與43歲陳姓攤商外遇，李男認為妻子在外「討客兄」，給他戴綠帽，今年7月6日晚間7時20分，開車到加油站加油，將汽油裝入空酒瓶，自製汽油彈後，到北市虎林街永春市場陳男攤位，見陳男背對攤位準備收攤，即點燃汽油彈向陳男攤位丟擲縱火示威。

火勢燒毀攤位旁邊物品，並灼傷陳男左手臂，致陳男受有2至3度燙灼傷，陳即逃至附近屋內躲避，李男並持預藏身上的菜刀作勢追砍陳，並出言「到死都不會放過你」。

雙方拉扯爆發打鬥，所幸李男菜刀落地，陳男上前抱住李，順利制伏李男，並經路人報警處理；警方依公共危險、傷害、恐嚇等罪嫌將李移送台北地檢署偵辦。