網紅「兔美」蔡依彤遭警方查獲K他命、大麻和搖頭丸都是由她購得，與同居男友梁士華無關，兩人隨即被押上警車。（圖／李文正翻攝）

潮牌設計師梁士華與兔美在大安區臥龍街同居，警方搜索後在住處發現毒品，隨即被員警帶回偵訊。（圖／李文正翻攝）

網紅「兔美」蔡依彤與男友梁士華拍照上傳IG曬恩愛。（圖／翻攝自梁士華IG）

網紅「兔美」，本名蔡依彤，與男友梁士華同居北市臥龍街，今年2月間遭警方搜索，員警在屋內起出K他命2包、大麻和搖頭丸，兔美坦承是她持有與梁士華無關，同意讓警方進入屋內搜索，並哀求「已經下定決心戒毒！」，2人驗尿結果均呈陽性反應，訊後依違反《毒品危害防制條例》送辦。

30歲的兔美，擔任平面模特兒，在網路上擁有高人氣。35歲同居男友梁士華是潮牌設計師，2016年底，與論及婚嫁的藝人謝欣穎分手，並展開新戀情，被媒體拍到與兔美出雙入對，兩人也時常在IG上曬恩愛。

警方調查，兔美、梁士華同住臥龍街一處大樓，樓下有管理員，兔美購得的毒品都已包過寄送，收貨人都寫「蔡小姐收」，警方今年2月4日上午8點持搜索票到2人住處，兔美穿著居家服，看到警察出示證件，自知施用毒品犯行曝光，大方地說「請進」。

兔美主動說出毒品放在衣櫃、客廳的櫃子，坦承由她購買，與同居人梁士華無關，警方調查，梁士華曾因施用毒品遭警方查獲，與兔美時常出入酒吧，結識國外長大的陳姓男子並購得毒品。

警方2月4日逮捕兔美、梁士華等6人，9月9日執行第2波搜索，查獲另外5人施用毒品，同時逮捕販毒的陳男到案。警方調查陳男自2017年荷蘭、法國、美國走私毒品半成品進口，還將原料放在紅酒瓶作為掩護，不排除還有其他網紅曾向他買毒，現已擴大偵辦，而陳男則因運輸毒品遭判刑，現已入監服刑。

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