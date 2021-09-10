雀巢周四指出，預計2022年投入成本的通膨將高於今年。

該全球最大食品公司財務長Francois-Xavier Roger在巴克萊舉辦的消費性產品會議上表示，明年投入成本的通膨很可能高於今年。公司的策略是，透過定價來抵銷我們所承受的一切；公司的想法是，將之轉給貿易商和消費者。

Roger指出，公司在所有產品類別和市場地區的市場份額都在擴大，例外情況是，中國的嬰兒營養品市場在今年不會回復成長。

財務長表示，公司將繼續活躍在投資組合管理，但是是有節制的，將聚焦在成熟企業，而不是新創公司。而由於對永續發展的投資和營收的成長，未來公司獲利率成長將放緩；雀巢也將在適當時候進行股票回購。

在被問到公司對法國化妝品公司萊雅(L'Oreal)的持股時，財務長表示，沒有什麼可以補充的，無法就公司對萊雅的投資發表評論，董事會必須重新考慮所有的選項。