越南政府表示，計劃從10月開始將開放外國觀光客可以去富國島(Phu Quoc)旅遊，因為再不鬆綁近乎鎖國政策的話，越南的觀光業將會愈來愈糟糕。越南政府預計先開放半年時間，再視實際狀況來決定未來政策。

姑且不論這個又名玉島的富國島，是越南與鄰居柬埔寨有領主爭議的一個島嶼。由於其4面環海特性，加上內有全世界最長的跨海纜車、泥漿溫泉、野生動物園以及遊樂園等各樣休閒措施，每年都吸引不少全球各地旅客蜂擁而至。

越南目前不讓外國遊客入境，但到10月時，完整接種新冠疫苗且採陰的外國旅客將可造訪富國島。越南觀光客人數從2019年的1800萬，大降至2020年的380萬，而疫前旅遊收入高達310億美元，佔其GDP(經濟成長)近12%。

越南政府表示，在開放前先為富國島所有居民接種兩劑新冠疫苗。目前，富國島尚未出現任何社區性感染，並也有足夠檢測與治療設備。跟泰國相比越南開放速度有些慢，因為泰國普吉島等度假勝地，已可讓外國遊客造訪。