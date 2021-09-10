電商公布8月營收，其中，數字(5287)8月營收1.42億元，月增6％、年增5％，突破2018年的營收數字，創歷史新高；累計前8月營收10.68億元，年增率6％。網家(8044)8月營收為38.77億元，月減2％，與去年同期持平；累計前8月營收310.74億元，年增9.86％。

數字8月營收創歷史新高，主要7月底降級微解封，經濟活動逐漸復甦，生活服務需求顯現。其中8891汽車交易8月營收較去年同期成長2成，在全球新車製造晶片嚴重短缺，新車市場缺車情形浮現，加上微解封帶動中古車賞車人潮回溫，且8891汽車交易不僅提供海量的二手車訊，「素人試駕」活動隨疫情穩定下也恢復交車，多款百萬名車任君挑選，此舉將超車業界，更將試駕規模做到車界最大。加上8591寶物交易受益暑期旺季，帶動8591寶物交易網8月營收較去年同期成長2成。

網家8月營收貢獻來自旗下PChome 24h購物「心禮節」造節有成與微解封後帶動個人代步工具等採購需求；另外，集團旗下跨境電商Bibian比比昂，月營收較去年同期增長250％，不過，整體來看，網家8月營收表現並不亮眼，較上月下滑，守住去年8月水準。

行政院已公布「振興五倍券」細節，響應政府政策，網家集團已積極研擬規畫各項方案，集結旗下PChome 24h購物、露天拍賣、PChome商店街、Pi拍錢包、PChome旅遊等平台力量，全力配合政府推動經濟振興。