股市千變萬化，許多投資人學得技術分析、籌碼分析卻還賺不到錢，股市達人獨孤求敗認為，事前分析判斷不可能完全正確，盤中修正比事前分析更為重要，是獲利的根本法則。

「好的交易都來自於失敗經驗」，獨孤求敗總結過去賠錢的經驗，第一是股票賠錢不想處理的鴕鳥心態，股票變壁紙還不知道，第二個是成功所導致的失敗經驗，投資一帆風順時，覺得自己很厲害，於是放大部位資金，沒有做風險管理，發現看錯方向，不但沒有停損，還企圖拗單、加碼攤平，結果大賠，最後斷頭出場。

跟著行情走 先判斷、再執行、再修正

幾次的投資失利，他反省自己交易的心態，都是固執自大，不設停損，不理帳面虧損，盤中沒有即時修正所造成的結果。

獨孤求敗認為，事前根據基本面、技術面或籌碼面判斷股市的漲跌，都是自己的推測，進場之後，股市的走勢不見得會跟著個人預期進行，因此，盤中的修正、調整非常重要。

獨孤求敗並不否認基本面、技術面、籌碼面的重要，他認為，「技術分析是機率問題」，功力好的對七成、不好的對五成，沒有百分之百的永遠都對，他歸結一套操作邏輯，「先判斷、再執行、再修正」，跟著股市的行情及價格走，判斷失靈，就是修正的時候。

有些人習慣跟著大戶、主力籌碼進出，但是有可能的情況是，大戶做多，行情下跌，散戶跟著大戶做多單，有可能自己投資的部位慘賠，他認為，「與其看大戶的籌碼，不如看自己的籌碼，帳戶的損益會告訴你方向是對還是錯」。

進場前擬定交易計畫 隨時檢視

舉例來說，今年八月二十三日到二十六日，大盤指數在一六五○○點到一七一○○點之間，行情看漲，外資在期貨選擇權是做空單，這時如果跟著外資做空，就有可能大賠。

他建議投資人，進場前一定要擬定交易計畫，問問自己「看對時如何做？看錯時如何做？」以彌補技術分析、籌碼分析的不足，隨時檢視自己的部位是否和行情同方向，當行情往下掉到某個位置，立即減碼、停損，甚至反手做空。

獨孤求敗擅長操作期貨選擇權，套用在股市上，依然多空可做，對於不熟悉做空的股民來說，至少可以停損，抽回資金，期待下一次上漲的行情。

舉例來說，他在今年七月六日加碼買進最後一張陽明(2609)，七月九日判斷陽明由多轉空，於是修正方向，停損並反手做空，陽明股價至七月二十九日止跌，抱一段空方獲利。

股價走勢急陡用短均線 走得平緩用長均線

如何在盤中判斷行情走勢，他認為，「趨勢為先、型態為要、價量為主、指標為輔」，先把技術分析圖拉遠，看整個Ｋ線走勢是往上或往下，再拉近看型態(頭部、底部或整理型態)，中間以均線做判斷。

獨孤求敗習慣以四十日均線來看大盤趨勢，因為大戶或主力吃貨的時間大約是兩個月，正好是四十個交易日，若四十日均線往上，股價站上四十日均線，代表主力吃貨完畢，開始獲利，股價上揚。若Ｋ線在均線上下糾結，進入盤整，Ｋ線在均線下方，開始由多轉空。

他強調，並非每檔股票都適合用四十日均線來控盤，大抵來說，股價走得急陡，用短均線，股價走得平緩則用長均線，例如，陽明走得很強很急，用四十日均線與Ｋ線距離大，用十日均線反而貼近股價，容易找出進出場時機，相對的，鴻海股價走得平緩，用四十日均線控盤就非常適合。

行情走勢的大方向確立之後，以指標判斷多空轉折才有意義，任何一個指標都有多方訊號及空方訊號，以KD值來說，就有黃金交叉和死亡交叉，趨勢往上走、做多找買點，看多方訊號；反之，趨勢往下，則看空方訊號。

盤中修正比事前分析更重要

判斷趨勢是否反轉，獨孤求敗是「先假設、再修正」，盤中修正讓他躲過好幾次股災，甚至在低點時加碼買進，長波段獲利。二○二○年三月初新冠疫情爆發，他發現指數一頭比一頭低，趨勢由多轉空，三月六日、七日他開始出清股票，三月十九日股價持續探底，來到八五二三點，隔日出現一根長紅Ｋ，空方止跌，他開始連續四天買回，抱到今年八月一萬七千點出場，足足賺進九千點獲利。

「通常是在大跌一段之後，出現一個失望性的長黑Ｋ，隔日再出現一根長紅Ｋ，代表止跌的訊號，可試探性地買進」。同樣的情況，今年五月十二日大盤閃崩，十七日出現一根長黑Ｋ落底，十八日出現長紅Ｋ棒止跌訊號，也是他買進的時候。

趨勢確定多方 移動停利抱長波段

確定多方趨勢，獨孤求敗會用「移動停利」的方式來抱長波段，「移動停利」就是當股價往上移，出場價格跟著往上移動，因為多方趨勢還在，不用擔心股價獲利回吐，只要不打到停利的價格，就可繼續長抱。

他說明，「移動停利」就好像築堡壘的概念，攻佔一個城池(股價上漲)就築個堡壘(移動停利)，有些人只賺三成的波段，使用移動停利，可足足獲利八成出場。

另外，如果股價在箱型整理階段，方向混沌不明時，他先假設股價會突破箱型，找出股價的相對低點進場，然後設停損點，做對方向持續抱股，做錯方向馬上停損，或反手做空，常比別人洞燭先機，抱長波段獲利。

多年來的操作，獨孤求敗歸結一套「大賺小賠」的獲利模式，一、進場前設停損，二、移動停利，三、關鍵處反手做空。獨孤求敗直言，盤中判斷錯誤沒關係，立即停損修正，熟悉這一套方式，會被打敗的大概只有自己不肯改變的惰性。

本文作者:蔡武穆

(本文摘自《理財周刊1098期》)