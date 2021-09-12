想要回到新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發前的正常生活？世界衛生組織歐洲負責人指出，已對對於施打疫苗能結束疫情的想法感到悲觀，原因就是新的變種病毒已讓群體免疫（herd immunity）的希望破滅。

在今年5月，世界衛生組織歐洲負責人Hans Kluge博士曾指出「若全球達到70%疫苗接種率，（疫情）大流行（pandemic）就會結束。」然而《法新社》（AFP）在近日進一步確認是否這個數字仍舊是當前努力目標時，他承認，因為新的、傳播力更強的變異株，例如說Delta變異株的出現，已經讓情況產生變化。

Hans Kluge博士指出，傳播力更強的變種病毒出現，讓人們意識到，如今接種疫苗的首要目的是預防更為嚴重的疾病，也就是死亡。

他補充說明：「如果我們認為COVID將持續變異，且與人們共存同在，例如像流感一樣，那麼預期應如何逐步調整當前的疫苗接種策略，來適應地方性流行病（endemic）的傳播，並且收集有關加強針接種的珍貴數據。」

如今流行病科學家已經認為，僅是透過使用疫苗來達到針對新冠肺炎病毒的群體免疫，是不現實的，儘管這個方法對於遏制大流行仍舊至關重要。

相對於全球大流行（pandemic）來說，地方性流行病（endemic）又被稱為風土病，也就是指在部分地區爆發表規模傳染的流行病，而地方性流行病並非是從外界輸入就能在人群中持續發生，就此來說流感病毒等造成感冒的冠狀病毒就是一類。

換言之，新冠肺炎在一波波變種病毒的出現下，不僅傳染力更高，也有邁向「流感化」，長期與人們共存的趨勢。如此一來，相關衛生防護計畫的目標也需要隨之調整。也就是說，各國未來應該規劃未來的疫苗相關策略，並且搜集追加劑接種的相關影響數據，來適應地方性流行的傳播。

據悉，當前在上百個國家傳播的Delta變種病毒傳染力比先前的Alpha變種病毒高60%，更是原始病毒的兩倍。而當病毒的傳染性越強，達到群免疫的門檻就會更高。當有足夠的人擁有對抗病毒的免疫力時，病毒便會停止傳播，而這可經由染病後康復（自然感染）、接種疫苗等方式來獲得。

最後，Hans Kluge博士也並沒有排除持續提高疫苗施打率的必要性，因他指出高疫苗接種率對於減輕醫療保健系統的壓力也是必要的，因為除了感染新冠肺炎的病人之外，醫療保線系統也需要被治療因為COVID而被推到次要地位的其他疾病。