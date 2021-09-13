台積電高雄設廠傳聞不斷，近日再有建廠相關細節曝光，儘管台積電官方並未證實此事，但消息已經引起網友們熱議，有內行網友表示，台積電要來高雄的消息已經讓當地房價瘋狂上漲，「不是還沒漲，是已經炒爆了」、「房產早就卡完位了」

工商時報報導，台積電高雄設廠已有初步規畫，預計在中油高雄煉油廠舊址興建2座12吋晶圓廠，包括第一期月產能4萬片的7奈米與6奈米晶圓廠，第二期月產能2萬片的28奈米及22奈米晶圓廠，第一期晶圓廠完工時間為2024年，2025年才會進入量產。

報導引述設備業者消息指出，台積電應會在下次董事會針對高雄投資案進行討論，儘管還沒真正宣布投資案，但在預期心理下，周邊房價已經大漲，而從高雄廠的投資計畫與決策過程來看，受國內政治影響的程度著實不低，業界傳出，高雄市政府自然會提供很好的租稅優惠及投資抵減來吸引台積電投資。

消息一出引起PTT網友們熱議，有不少人透露當地房價早已被炒翻天，「房產利多無誤」、「楠梓炒房炒起來」、「一直說炒房的，資訊有點落後，早就炒爆了」、「楠梓房價噴射」、「高雄的滷肉飯，也要80起跳惹」、「高雄房價要升空了」、「房價先漲一波」、「房產那邊早就卡位了」。

此外，有網友也開始討論高雄設廠的成真機率，「GG每次都最晚證實，新聞報成這樣八成真的吧」、「等GG宣布我才信」、「等台積宣布進場時機就過了」、「每家新聞都寫得這麼篤定，到底真的還假的啊」、「網路上查得到那塊地的環評資料，我是信了」、「GG當然最後才說要蓋啊，風險跟變數這麼大」。