（台灣菸酒展售中心。圖／台菸酒提供）

國營事業台灣菸酒股份公司今年預計將招募基層職288名，首年薪資為月薪3.2萬元以上。原本初試、第二試日期為9月12日與10月30日，但受到疫情與颱風影響，將另外由財團法人台灣金融研訓院公告考試時程。

為加強業務營運發展及人力更新需要，台灣菸酒股份有限公司盼徵求品德良好、具服務熱忱的專業人才及社會菁英加入團隊。台菸酒指出，今年將招募基層職288名，包括職員48名及評價職位人員240名，以機械（63名）、電子電機（44名）、食品化工（38名）、訪銷（33名）等職缺占多數。基層職職員起薪約3.8萬元，評價職位人員起薪約3.2萬元。

台菸酒招考首關為筆試，原訂考試日期為今年9月12日（周日）於台北、台中、高雄等三地同時舉行，並依第一試筆試成績擇優於10月30日（周六）參加第二試（口試及體能測驗）。

不過，為因應疫情漸趨嚴峻及璨樹颱風影響，台灣菸酒股份有限公司宣布110年公開招募從業人員甄試包括第一試與第二試皆延後辦理，考試時間將另行公告，應考人如無法參加考試可申請退費

以近幾年台菸酒招考而言，108年台灣菸酒招考總人數正取378名，包含「從業職員」正取83名、「從業評價職位人員」正取290名。以營業（37名）、訪銷（50名）、機械（55名）、行銷企劃（18名）等職缺占多數。

109年台灣菸酒招考總人數196名，包含「從業職員」39名、「從業評價職位人員」157名。以訪銷（37名）、機械（34名）等職缺占多數。