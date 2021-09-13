陸工信部：5G終端連接數全球占比逾80％ 11:442021/09/13 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸工信部表示，大陸的5G終端連接數在全球占比超過80％。（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據新華社引述大陸工信部部長肖亞慶13日在國新辦召開的發佈會上說，大陸已建成全球最大規模光纖和移動通信網路，在5G基地站、終端連接數的全球占比分別超過70％、80％，同時5G產業加快發展，5G手機產品加速滲透。 另外根據會上發佈的數據顯示，今年1至8月，大陸國內5G手機出貨量1.68億部，年增率80％。 《觀光股》美食8月營收登今年高 H2穩健向上 928檔爆大量 台中新案上看700億 #5G #80 #終端 #連接數 #全球 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 紅杉沈南鵬：逾八成投資聚焦硬科技 04:102021/09/13 全球財經 台灣首場女子高球比洞賽 9月24日開打 04:102021/09/13 財經焦點 高雄亞灣新創園 10月揭牌營運 04:102021/09/13 地方新聞 群體免疫希望破滅 世衛籲調整疫苗策略 04:102021/09/13 國際大事 買氣飆升 板卡三雄報價喊漲 04:102021/09/13 產業．科技 《電子零件》轉型有成 宏致全年營收拚破百億 10:532021/09/13 財經 缺料拖後腿 手機ODM出貨失色 04:102021/09/13 產業．科技 浪犬傷人3／絕育速度追不上棄養 動物收容所爆量超收 07:082021/09/13 社會 《電腦設備》大股東華碩釋股＋外資降評 研華臉綠 11:272021/09/13 財經 森林達人帶你遊內洞 5大必看亮點早秋享芬多精 07:002021/09/13 生活 獨》八大部會80億振興加碼券 抽籤方式看這裡 11:102021/09/13 財經 兩岸熱門新聞 台駐美代表處蘊釀更名 環時社評：外交經濟軍事準備攤牌 - 兩岸 美國高中收到聯合國來信 要求更正台灣稱呼 - 兩岸 - 旺報 史話》正史缺漏，口述分歧──斯卡羅史觀爭議（一） - 兩岸史話 - 言論 史話》龍城飛專欄／郝柏村回憶錄的記載──也談張憲義事件 （五之25） - 兩岸史話 - 言論 中日海上對峙升高：陸潛艇進逼日領海 釣魚台傳海警船衝撞 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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