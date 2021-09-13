根據新華社引述大陸工信部部長肖亞慶13日在國新辦召開的發佈會上說，大陸已建成全球最大規模光纖和移動通信網路，在5G基地站、終端連接數的全球占比分別超過70％、80％，同時5G產業加快發展，5G手機產品加速滲透。

另外根據會上發佈的數據顯示，今年1至8月，大陸國內5G手機出貨量1.68億部，年增率80％。