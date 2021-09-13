大江(8436)今日除息，每股配息8.842元，開盤參考價241.5元，多頭挾著下半年度營運展望佳，今日股價開高後，漲幅維持在1.5%左右，穩步朝填息之路前進。

歐美各國隨著疫苗施打率漸增，消費力道漸漸增加，大江在歐美的客戶包括液態劑型如膠原蛋白飲、助眠紓壓飲等銷售業務可望成長，與客戶生產新產品成長力道可期，美國廠第4季也將貢獻額外營收，另外，中國大陸消費也正在復甦當中，客戶訂單回溫，法人預期，下半年業績可望維持逐季向上的趨勢。

大江生醫在今年與那斯達克上市公司NewAge Inc.(NBEV)簽署意向書，收購其位於猶他州的生產設施及代工銷售業務，以現金及未來五年內業務合作為此次交易基礎，將取得位於美國佔地五萬平方公尺的工廠運營權，並接手該工廠既有代工業務，同時作為NewAge策略聯盟之製造夥伴，最快預計於今年第4季大江生醫就會正式啟用該廠。