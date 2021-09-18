曾是更生人的宏旺公司老闆林運鍾，深刻了解疫情對更生人就業的衝擊，因此決定無償提供生產休閒食品的Know How，幫助更生同學度過難關，外界不知道的是，如今事業有成的林運鍾，12年來的創業也曾遭遇「一波四折」，且兩把無情火幾乎燒光他的一切！

1975年生的林運鍾念書時學的是商科，個性內斂沉穩的他，在經常往來兩岸經商的爸爸撮合下，2003年娶了福建漳州姑娘張藝玲，原本從事保險內勤工作的林運鍾，改行當紙廠業務，在太太的支持和後援下，拿下世界知名連鎖速食和歐商等大廠CASE，業績傲視同儕，不到25歲就成了知名上市公司業務主管，夫妻兩人以為從此以後可過著王子公主般的幸福快樂日子，沒想到考驗才剛要開始。

由於大陸外匯管制嚴格，林運鍾太太以前廈門茶行女同事的親戚，聲稱要經營印刷業，想借用林運鍾的帳戶匯貨款，因為大家都熟識，林運鍾不疑有他，不料對方竟黑心把他當人頭帳戶，遭警方破獲，更糟的是，當時對方硬要多匯佣金感謝他，法官覺得他出借帳戶有對價關係，重判1年2月徒刑，夫妻兩人叫天不應，太太只能抱著剛出生的大女兒，淚眼送先生入監，林足足坐了8個月的牢，2009年底才出獄。

張藝玲在丈夫林運鍾入獄後，不離不棄，跑市場擺攤扶養孩子。（圖／當事人提供）

林運鍾入獄前，公司了解他遭陷害，答應留職停薪，太太也在他坐牢時，向公司主管表明願意無償接下先生的業務，幫忙維持人脈和業績，等先生服刑完再銜接，不料出獄後，林運鍾竟得從零開始，以前累積的國際級廠商業績統統不算數，欲哭無淚的夫妻兩人只好決定轉行，從太太熟悉的素食零售業開始做起，一起到市場擺攤、跑展場，北台灣走透透。

夫妻倆跑攤、跑展場賣零售食品，雖然賺了一些錢，但覺得事業要做大，還是得成立公司並做團購，宏旺公司就這樣成立了。

透過更生保護會新北分會撥發的35萬元，以及青創協會60萬元的貸款，加上之前的積蓄，終於有第一桶金可以大展鴻圖，夫妻兩人非常珍惜，透過青創協會和信保基金的輔導老師，努力學習如何計算成本、改良食品包裝和增加市場曝光度。

宏旺主打的休閒食品，食材來自波斯灣地區品質最好的椰果，內餡放入杏仁，以烘焙方式生產，兼顧少油、低糖的養生趨勢，推出後大受歡迎，訂單如雪片飛來。雖然成本高、售價貴一點，仍成功打進加拿大和法國等國際市場，堪稱另類台灣之光。

兩把無情火燒光宏旺賴以為生的食品設備，打不倒的林運鍾和張藝玲，又重新站起來。（圖／當事人提供）

不料2013年受到塑化劑影響，嚴重衝擊外銷市場，沒訂單的宏旺，只能讓員工放無薪價，這是宏旺碰到的第二次打擊，後來又連續遇到兩次火災，都是桃園龜山廠房樓下4樓的印刷廠失火，延燒到他們6樓廠房。

呆立廠房下的林運鍾夫婦，眼見一、兩千萬元的設備付之一炬，第二次火災的那天，剛好是林的生日前兩天，老天爺竟給了他終生難忘的生日禮物，夫妻兩人來不及哭泣流淚，只想趕快借設備、找地方復工，還好平常信用好、人脈佳，廠商和鄰居都願意幫忙，宏旺終於又站起來了。

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