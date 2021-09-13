王齊麟(左)與民權國小羽球教練陳嬥筌(右)合照。(民權國小提供)

台北市松山區民權國小今年創校50周年，原訂於5月舉辦50周年校慶，因新冠肺炎疫情影響延到12月舉辦，第10屆校友486團購創辦人陳延昶因事業有成，及第36屆校友王齊麟在羽球場上傑出表現，兩人皆於今年榮獲學校表揚為傑出校友。

王齊麟的羽球啟蒙在民權國小，該校一直是全國知名羽球發展強校，即使畢業多年，王齊麟在各種比賽場合都會主動與教練陳嬥筌互動，並時常感念教練的指導，去年母親節特地帶蛋糕到球場給教練驚喜，這次在東京奧運奪牌當天，也立刻傳訊息感謝教練，並與通電話分享奪牌心得，校方有感於王齊麟如此飲水思源、堪為校學生楷模，因此特邀王齊麟回校訪問。

人稱「486先生」的陳延昶雖然與學弟王齊麟不認識，但得知王齊麟是他第36屆的民權國小學弟後，開心之餘也對王齊麟的優秀表現給予肯定與實質鼓勵，在王齊麟奪得奧運金牌後，主動頒發322萬獎金鼓勵學弟未來能在國際場上繼續為國爭光，期間聯繫時得知母校防疫期間的種種事宜，為了讓母校有更好的防護裝備，特別捐贈母校50台自動清潔消毒機，讓學弟學妹在疫情期間有更好的防護。

校方有感於兩位畢業校友在功成名就後依然記得感念學校，因此於今天(13日0特別辦理「愛傳承-民權之光傑出校友感恩敬師活動」，邀請兩位大學長回母校進行訪談，並頒發傑出校友狀，而王齊麟在活動中也回饋母校65萬元培訓基金及清寒學生補助金。

民權國小校長宮文卿指出：「社會上有成就的人，能回饋社會更是不簡單。而敬師的表現除了感念師恩，更重要的是謹記老師的教誨並真正實踐，像兩位學長不只在社會上有如此優秀的成績，還能抱持感念的心回饋母校，更是將大愛做到向善的循環，是學弟妹們學習的楷模。」