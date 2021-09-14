小編今天（14日）精選5件不可不知的國內外財經大事。電子股高峰期已過？電子產業的缺料、重複下單及拉貨放緩的雜音未除，上市電子指數重挫0.95％，法人指出，多方資金為了力守台股季線，市場資金大搬風，轉進傳產股及金融股布局。

【1】電子雜音多 資金轉進傳產、金融股

統一期貨投顧部專業協理廖恩平表示，台股量能持續急凍，沒有補量，創高實力不足，但考量政府護盤心態積極及電子股位階都偏高且有雜音，認同度不高，資金近期點火傳產股及金融股，再度成功讓台股13日穩住季線，惟仍不排除往回打第三隻腳，但廖恩平強調，基於2022年經濟復甦，若台股出現連續性黑K棒，建議投資人找機會布局多單。

【2】16鋼鐵人一起飆 撐起台股

大陸寶鋼10月盤價連四個月開平盤，台灣鋼鐵股龍頭中鋼即將開出10月內銷盤價及第四季月盤，市場預期中鋼盤價開漲機率大，包括中鴻、大成鋼等16檔鋼鐵股13日量價齊揚，撐起台股半邊天。

【3】央行再啟金檢 瞄準不動產放款

中央銀行即將在23日召開第三季理監事會議，知情人士透露，在理監事會議召開前，央行已先行著手規劃新一波專案金檢，標的鎖定土建融、工業區閒置土地放款、豪宅貸款和投資客貸款成數與利率等四大項目，被視為是先進行監理措施成效的「沙盤推演」。

【4】仙股詐騙頻傳 券商決反制

複委託市場交易熱絡，近來卻遭到詐騙集團鎖定，尤其透過香港「仙股」交易的詐騙手法最為常見，為避免有更多股民受害，大型券商主動提出擬拉高香港創業板的投資門檻。據了解，券商公會最快10月將開會討論，並向主管機關建議，率先從制度面出招防詐。

【5】美擴大補貼電動車 車廠受惠

美國民主黨眾議員上周提出電動車補助最新方案，除了擴大購買電動車的優惠之外，還增加二手車、採用本土零件等其他獎勵，加總起來逾萬美元，將為電動車產業帶來激勵，有助於未來買氣大增，對於底特律三大車廠與特斯拉而言將是一大利多。