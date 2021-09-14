美國即將收緊貨幣政策、全球疫情持續蔓延，吹皺市場一池春水，造成8月國內投信基金規模微減69億元，至4兆8426億元。根據投信投顧公會資料顯示，截至今年8月底為止，投信整體基金規模為4兆8426億元，較7月微減69億元，減幅0.14%，連續2個月下滑，但規模仍為單月第3高。

按類型區分，8月增長最多的是國內股票ETF基金、跨國多重資產型基金，各增加306億、136億元；另外，國內貨幣市場型基金、跨國債券ETF槓反型基金也各增加近百億元。而減少最多的是跨國債券ETF基金，大減662億元，其次是跨國一般債券型基金與高收益債券基金，各減約50億元。

聯準會將在下周召開9月的決策會議，並尋求達成共識。華爾街投行預期，縮減購債的起點落在11月。第一金全球大趨勢基金經理人黃筱雲認為，聯準會加速且擴大縮表規模的機率不高，最有可能以中性溫和的手段執行，也就是每月縮減100~150億美元，分8~12個月結束購債。

美國10年期公債殖利率上周持續於1.33%附近盤旋，市場靜待下周登場的FOMC例會釋出更明確利率指引。若從全球的資金動向來看，上周資金持續湧進債市和貨幣市場觀望，根據最新EPFR統計，包含高收益債、投資級債、市政債、MBS、政府債在內的整體債券型基金，上周再吸引126.28億美元，不僅已連續7周有超過百億美元的資金淨流入，並已連續26周吸引資金進駐，累計今年來淨流入金額更正式突破4千億美元大關，達4082.74億美元。另外，美國貨幣市場基金上周也有151.77億美元的資金淨流入，為近5周來最大單周淨流入金額。