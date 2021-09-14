三能-KY(6671)今(14)日下午舉行法說會，財務長蕭凱峰說，下半年原物料價格及整體烘焙業的景氣，將成為毛利率能否重回4成的關鍵。他進一步解釋，產業特性雖下半年比上半年更旺，但是，今年因原物料狂飆，原料商9、10月還在調整價格，若是整體烘焙業的景氣不錯，有利營收增加減少製造成本的侵蝕，毛利率有機會重回40%。

三能在4、5月時兩岸分別調漲產品價格，蕭凱峰指出，常規產品(正常品)調漲售價是以年度來估計，所以今年不會再漲，但定製品的客戶，則是每個月隨著原料商報價上漲，價格每批都在反應。這幾天原料商還在調漲價格，能否到40%的毛利率會盡量努力，不過預期有一定的困難，若40%無法達到希望盡量衝營業額來降低製造成本的侵蝕影響。

三能在台彎及大陸地區都有生產基地，蕭凱峰說，看好東南亞市場是未來烘焙業快速成長區域，原本預期在今年底在印度設廠，但因疫情的干擾稍微放緩設廠腳步，但布局東南亞和印尼市場都沒改變，前置的工作都已經準備好了，只待印尼在疫情緩和後，政策放寬入境政策後，就會立刻執行。

蕭凱峰說，大陸市場對公司而言是很重要的占比，目前有快7成的營收在大陸地區，未來大陸烘焙業仍會持續的成長，大陸去年烘焙業產值接近2500億元人民幣，據統計，未來上看4700億人民幣總值，未來大陸烘焙市場成長趨勢是可觀的。