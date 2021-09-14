恆指高開之後一路下滑，一度大跌435點；上證、深證和滬深皆收黑。

周二香港恆生指數收跌311點或1.21%，為25502.23點。國企股(H股)跌157.26點或1.70%，為9081.73點。

科技指數跌1.4%。接續昨日重挫，騰訊、美團、阿里皆跌逾1%。

中國恆大跌11.9%，報2.97港元；恆大物業跌12.0%，報4.03港元。恆大發表聲明，有關恆大破產重組的傳言完全失實；公司確實遭遇前所未有困難，但將全力復工復產，保障客戶權益。

外界主要關注焦點為恆大高負債問題，深圳總部遭債權人包圍，100多名債主夜宿總部要求還錢。

恆大預計九月物流合約銷售持續下降，進一步對現金流和流動性造成巨大壓力。董事會已聘用財務顧問，盡快採取最優解決方案。

另外外電傳出，中國擬安排會計師和律師等聯合小組進駐恆大，進行調查，並為集團重整預做準備。

內房股遭到拖累，融創中國跌11.2%，報16.3港元；碧桂園跌5.3%；龍湖集團跌1.8%；富力地產跌7.7%；新城發展跌6.6%；萬科跌5.2%。

有色金屬股大跌。五礦資源跌7%；金川國際跌7%；中國東方跌6.7%；江西銅業、中國鋁業皆跌逾5%。