以色列總理班奈特(Naftali Bennett)將與埃及總統塞西(Abdel Fattah el-Sisi)在埃及的紅海渡假聖地沙姆沙伊赫(Sharm El-Sheikh)舉行會談，這是兩國領導人10年來的首次正式對話，主要議題是如何解決以巴衝突。

半島電視台(Aljazeera)報導，6月剛上任的以色列總理班奈特，被外界視為「極右翼」，也就猶太人利益至上的意思。不過為了解決過於嚴重的以巴衝突，他選擇與埃及總統會面尋求突破。

埃及曾經是「阿拉伯國家聯盟」(League of Arab States)的主要成員，在3場以阿戰爭中都是主力部隊，但是在第4次以阿戰爭後，埃及總統沙達特(Muhammad Anwar el-Sada)決定與以色列簽定和平協議，以結束敵對狀態。此舉使埃及被阿拉伯國家聯盟視為叛徒，沙達特還遭到暗殺。但是埃及換來了較穩定的區域局面，所以功過很難論斷。

埃及總統府在一份聲明中說，兩國領導人將會討論「以色列和巴勒斯坦之間，如何重振和平進程的方式；同時也討論中東地區問題，包括伊朗在中東的影響，以及黎巴嫩危機。」

上一次兩國領袖高峰會是在2011年，時任以色列總理的納坦亞胡(Benjamin Netanyahu)，與已故的埃及總統穆巴拉克 (Hosni Mubarak)進行正式訪問，同樣是以色列總理做客埃及。

外界認為，此次會議對班奈特的政治聲望有加分，他必須證明自己有駕馭外交政策的資格。納坦亞胡自詡為全球政治家，但一直沒能夠與塞西舉行公開會議。

加薩地區也是議程的重中之重，加薩在贖罪日戰爭後就被以色列所佔領，因此當地人一直敵視以色列，也成了反以色列團體哈馬斯的主要地帶。以色列一直對加薩進行嚴密封鎖，同時動用武力，最近一次是在 5 月。

埃及在調解加薩的以色列和巴勒斯坦團體的衝突，經常取得關鍵作用，比如今年5月，在開羅的斡旋下，以色列結束對加薩地帶長達 11 天的轟炸，而那場衝突造成260名巴勒斯坦人和13名以色列人死亡。