後疫時期，房市明顯已回歸基本面，據統計，台北市高房價、高物價，加速催化「脫北潮」，人口流向新北市移居；尤其「脫北族」朝向新興重劃區購屋置產的趨勢，最為明顯，其中具備人口紅利的區域買盤，更是受到強力支撐，新莊已躍居為新北市今年家戶成長最旺的熱區。

鄉林不動產研究室今（15）日公布最新調查指出，房市「脫北潮」逐年明顯，其中新北市部分擁有人口紅利優勢的區域，已擺脫少子化與打房陰霾，成為新興區域房市剛需買盤的支撐主力。

鄉林不動產研究室表示，雙北市是全台人口最密集的都會區，但台北居大不易，北市高房價與高物價加速催化「脫北潮」，人口流向新北市移居。

鄉林不動產研究室表示，據統計台北市2020年人口外移超過4.4萬人，今年前8月也已遷出1 萬9千多人。

至於新北市，據新北市政府統計，今年前8月設籍的家戶數，較去年12月底增加10382戶，其中增加設籍戶數的前五名行政區，分別是新莊、淡水、板橋、林口及土城。

業者分析，上述統計顯示，便捷交通建設讓生活機能好轉，吸引年輕族群跨區定居，也連帶翻轉城市版圖，快速催熟新興蛋白區。

從最近9月剛迎來的開學季來觀察，多數縣市隨著人口少子化加劇，越來越多國小校園面臨招生不足問題，但令人意外的是，新北市、台中等新興重劃區的戶數，近兩年吸納外縣市遷移人口，湧進大量年輕家庭，當地新設小學校園迅速不敷使用，尤其新北市新生人數逆勢成長。

鄉林不動產研究室認為，近來大量人口往交通便捷的外圍新興重劃區的蛋白區遷移，絲毫不受政府打房與疫情干擾，顯見人口紅利成為新興區域房市剛需買盤的支撐主力。

另外，再從內政部統計各縣市人口遷徙數據顯示，去年六都人口包括：台北市、台南市及高雄市，都是遷出大於遷入的負成長。

至於新北市、桃園及台中三大都會，則是受惠於公共建設多、重劃區多加上房價基期較低選擇多，磁吸購屋人口移居，捷運沿線及重劃區、大型商場周邊最受青睞。

鄉林不動產研究室指出，今年第一季全國房價平均所得比（購屋痛苦指數）為 9.13倍，台北市居最高為 15.54 倍，新北市則約 12.25 倍，新北市因房價較親民，加上多條捷運路線建設延伸、快速道路開通，以及整體開發區及重劃區規劃等重大建設持續推動，還有大型商場進駐，吸引脫北及北漂人口移入，人口紅利帶動居住與房市需求，不受少子化及政府打房的影響，家戶數持續向上。