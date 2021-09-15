擊敗特斯拉、通用汽車和其他競爭對手，電動車新創公司Rivian搶先成為全球第一家向消費市場推出電動皮卡的汽車製造商。

Rivian創始人兼執行長RJ Scaringe周二在推特上表示，Rivian為客戶提供的第一輛R1T皮卡，已經在早上駛出伊利諾伊州Normal廠的生產線。

他寫道：「在經過幾個月打造試產車輛後，今天早上我們第一輛要交貨給客戶的車已經開出Normal工廠的生產線！我們團隊共同努力使這一刻成為可能，迫不及待想把這些車交到客戶手中！」

Rivian發言人證實現在正在生產的車輛是可以銷售的，但她拒絕就公司提高產量的計畫發表評論，也不願透露周二生產多少輛皮卡，以及誰將成為首批收到R1T的客戶。

此前Rivian此款皮卡的投產已經數度遭到推遲。

數周前，這個獲亞馬遜和福特汽車支持的新創公司才秘密向美國證券交易委員會（SEC）提交擬IPO公開上市的登記草案。

在明年少數幾家能生產電動皮卡的汽車製造商中，Rivian料將拔得頭籌。通用汽車預計在今年秋天推出GMC Hummer EV皮卡，將排名第二，明年接下來可能是電動車新創公司Lordstown Motors、福特和特斯拉。特斯拉最近已經將Cybertruck的交車時間從今年延後到2022年底。