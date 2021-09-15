在過去兩周大漲後，15日日股出現獲利了結。同時，受到中國大陸嚴打企業政策影響，軟銀集團與房地產族群也走弱。日經收30,511.71點，跌158.39點或0.52%。東證收2,096.39點，跌22.48點或1.06%。

15日日經也公布了一種叫多頭K線預警，就是在大盤連漲12天後，就會對市場提出這種警示。

自3日日相菅義偉宣布不連任後，日股便一直向上狂漲。有新冠疫苗部長之稱的河野太郎，現在也是自民黨黨魁29日選舉時，被外界看好主要獲勝人選。

三井住友信託資產管理認為，日股漲太快了，雖然河野太郎被視為改革者，但尚不清楚河野的經濟政策具體是什麼。

因投資阿里巴巴與中國大陸新創公司甚多的軟銀，在當地政府大力整頓下，15日股價收跌5.8%。

房地產族群表現最差，下跌2.2%，主要是受到中國大陸同業利空影響。

蘋果雖發表新品iPhone 13，但許多日本供應商股價表現卻疲弱，例如村田製作所跌2.7%，日東電工也跌3.3%。

受到疫情衝擊，停車場管理業者Park24已連6季虧損，股價收跌7.9%。