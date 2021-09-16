行政院會今天通過「海空戰力提升計畫特別條例」草案，將分5年編列新台幣2400億元特別預算，採購8項飛彈等備，而根據國防部書面報導，政院通過2400億元特別預算，用於8項10案國造武器系統籌獲項目：一是高效能艦艇沱江級艦後續量產（持續案）與沱江級艦後續量產（第二階段）共2案。二是岸置反艦飛彈系統第一階段，從2017年到2021年的雄二、雄三飛彈及機動車組的持續案，岸置反艦飛彈系統第二階段是從2023年到2026年，量產雄三增程型及機動車組。三、海巡艦艇加裝戰時武器系統，從2023年到2026年加裝雄風飛彈發射系統及通信指管裝備。四、陸基防空系統也就天弓三型飛彈的持續案。五、劍翔無人機持續案，但從分兩階段原來3套從2019年到2021年量產，增加從2022年到2025年的量產套數。六、空軍萬劍飛彈系統從2022到2024年增加萬劍彈量產數量。七、雄昇飛彈系統只說明從2022到2025年量產。八、陸射劍二飛彈的持續案。